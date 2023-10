A passagem silenciosa pela Nicarágua de milhares de migrantes em direção aos EUA

Aos viajantes que atravessaram a pé a selva de Darién, na fronteira entre Colômbia e Panamá, somam-se na América Central milhares de migrantes da Nicarágua, Honduras, El Salvador e Guatemala, que buscam chegar aos Estados Unidos.

Desde os protestos de 2018, duramente reprimidos pelo governo Ortega, e em meio à crise econômica, o êxodo de nicaraguenses se agravou, principalmente para os Estados Unidos, mas alguns foram para Costa Rica, Guatemala, El Salvador e Panamá.

Ninguém sabe quantos nicaraguenses emigram, mas as remessas de dinheiro que chegam do exterior estão aumentando: 3 bilhões de dólares (15,4 bilhões de reais na cotação atual) entre janeiro e agosto deste ano, 54% a mais que no mesmo período de 2022, segundo dados do Banco Central da Nicarágua.

Em Condega, os viajantes também aproveitam para descansar alguns minutos antes de serem chamados de volta ao ônibus pelo som da buzina do veículo.

Uma hora depois, o ônibus para em frente à barreira fronteiriça amarela guardada pela polícia nicaraguense. Cerca de 50 migrantes descem e se dirigem para o posto de imigração, onde poucas horas depois obtêm o passaporte para cruzar para Honduras.