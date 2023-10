Azerbaijão e Turquia ignoram cúpula europeia de Granada focada em Nagorno-Karabakh

Quase cinquenta líderes do continente europeu reuniram-se nesta quinta-feira (5) na cidade espanhola de Granada para tentar enviar uma mensagem de unidade, mas a recusa do Azerbaijão e da Turquia em participar enfraqueceu o encontro, que procurava aliviar as tensões regionais.

A ausência do presidente azerbaijano Ilham Aliyev e do seu homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, apoiado por Baku, representa um revés para esta terceira cúpula da Comunidade Política Europeia (CPE), já que não participarão nas conversas sobre a situação em Nagorno-Karabakh.

"É uma pena", lamentou o chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, ao chegar à cidade andaluz (sul).