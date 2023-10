Blinken busca no México novas medidas contra fentanil e migração

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, visita o México, nesta quinta-feira (5), em busca de novas medidas para conter o tráfico de fentanil e a migração em situação ilegal, que afetam ambos os vizinhos.

Blinken se reunirá com o presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, e depois liderará, junto com a ministra das Relações Exteriores do México, Alicia Bárcena, o Diálogo de Alto Nível sobre Segurança, um mecanismo de coordenação.

O encontro acontece em meio à tragédia causada pelo fentanil e por outras drogas sintéticas nos Estados Unidos, com dezenas de milhares de mortes por overdose em 2022, e à chegada incessante de migrantes à fronteira entre os dois países em busca de asilo, ou refúgio.