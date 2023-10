Clima e ajuda a países endividados: temas centrais na reunião do FMI e BM

Vários países, principalmente os africanos, defendem que a erradicação da pobreza e a ajuda a nações imersas em uma crise de dívida deveria prevalecer sobre o financiamento da transição climática.

Mais de vinte países estão perto ou já sofrem de superendividamento na África subsaariana, lembrou na quarta-feira o Banco Mundial. Há ainda o Egito, que conta com um plano de ajuda do FMI, e a Tunísia, onde as negociações foram iniciadas.

A presidente da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (Unctad), Rebeca Grynspan, lamentou na quarta-feira a lentidão das negociações sobre os países endividados.

"Gostaria que nos debates se levantasse a questão da dívida (...), é um problema importante", insistiu, em um momento no qual quase da metade da humanidade vive em países que gastam mais com o pagamento de suas dívidas do que em educação ou saúde.

Os países africanos podem conseguir um terceiro posto no conselho de administração do BM durante as reuniões Marrakech, uma oportunidade para se fazerem ouvir com mais força.

O FMI fará o mesmo, assegurou Georgieva, que disse esperar com impaciência que seus membros validem a criação de uma terceira vaga no conselho de administração para o continente.