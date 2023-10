Continuidade da ajuda dos EUA à Ucrânia preocupa Kiev e líderes europeus

Esperava-se um encontro em Granada entre o primeiro-ministro armênio, Nikol Pashinian, e o presidente azerbaijano, Ilham Aliyev, que acabou cancelando sua viagem.

De qualquer forma, o Azerbaijão expressou disposição para negociar com a Armênia com a mediação da União Europeia. O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, revelou que convidou Aliyev e Pashinian a Bruxelas no final de outubro.

Putin, por sua vez, considerou a ofensiva-relâmpago do Azerbaijão em Nagorno-Karabakh "inevitável".

A ausência de Aliyev, assim como a do presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, principal aliado do Azerbaijão, representou um revés para a CPE, que cancelou a coletiva de imprensa de encerramento prevista para antes de um jantar dos chefes de Estado e de governo.

"A ausência de Erdogan pela segunda vez consecutiva", após a cúpula de junho na Moldávia, "enfraquece a CPE, projetada para lidar com Ancara em um formato diferente do da UE", observou Sébastien Maillard, do Instituto Jacques Delors.