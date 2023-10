Dramaturgo norueguês Jon Fosse vence o Nobel de Literatura

"Fiquei surpreso quando ligaram, mas nem tanto", declarou ao canal público norueguês NRK.

Nascido em 29 de setembro de 1959 na cidade de Haugesund, Fosse é um escritor multifacetado e pouco acessível para o grande público. O norueguês, no entanto, é um dos autores vivos cujas peças de teatro são mais encenadas na Europa.

Comparada com frequência a Samuel Beckett, a obra de Fosse é minimalista, baseada em uma linguagem simples que transmite sua mensagem através do ritmo, da melodia e do silêncio.

Fosse ganhou fama como dramaturgo na Europa com 'Nokon kjem til å komme' ("Alguém vai chegar").

Também é conhecido por "Naustet" (1989), muito elogiado pela crítica, e "Melancolía" I e II (1995-96), outro de seus grandes trabalhos.

O nome do norueguês era citado há vários anos entre os potenciais vencedores do Nobel.