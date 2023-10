EUA derrubou drone turco na Síria, segundo o Pentágono

Caças F-16 dos Estados Unidos derrubaram, nesta quinta-feira (5), um drone pertencente à Turquia, aliado da Otan, que era considerado uma ameaça potencial às forças americanas na Síria, afirmou o Pentágono.

O incidente ocorreu enquanto a Turquia realiza ataques contra as forças curdas na região, após um atentado a bomba suicida no domingo, em Ancara, que foi reivindicado pelo Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), considerado um grupo terrorista pela Turquia e seus aliados ocidentais.

Nesta quinta-feira de manhã, os militares americanos observaram drones atacando no nordeste da Síria, alguns deles dentro de uma "zona de operações restrita" (ROZ, sigla em inglês) perto de Hasakah, a cerca de um quilômetro das tropas americanas, disse o porta-voz do Pentágono, General de Brigada Pat Ryder.