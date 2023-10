EUA vai retomar deportação de migrantes para a Venezuela após acordo com Maduro

Washington exige que as eleições, nas quais Maduro vai tentar um novo mandato, sejam "livres e justas".

Cerca de 7 milhões dos 30 milhões de venezuelanos deixaram seu país em consequência de uma crise que provocou uma redução de 80% do PIB em dez anos.

O governo americano adotou uma série de "vias legais" para que os migrantes entrem no país e insta os venezuelanos a usá-las.

"Centenas de milhares de venezuelanos" entraram no país mediante um mecanismo humanitário ou agendando uma entrevista através de um aplicativo móvel, informou o DHS.

O anúncio desta quinta-feira ocorre após uma cúpula migratória regional sediada no México, que contou com a participação do país anfitrião, de Estados Unidos, Colômbia e Panamá.

"A imigração irregular é um desafio regional que requer uma resposta regional", destacou o DHS.