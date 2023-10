Eurodeputados comparam situação em Nagorno-Karabakh a limpeza étnica

O texto foi aprovado por 491 votos a favor e nove contra.

As operações militares lançadas pelo Azerbaijão contra os separatistas na região de Nagorno-Karabakh promoveram a partida de mais de 100 mil refugiados para a vizinha Armênia.

Levando-se em conta os dados oficiais de que 120 mil armênios viviam neste território do Cáucaso, o número significa que mais de 80% deles abandonaram suas casas por medo de represálias das forças azerbaijanas.

No domingo, uma missão da ONU chegou a Nagorno-Karabakh, a primeira desse tipo na região em 30 anos.

O fluxo ininterrupto e caótico alimentou as denúncias, por parte da Armênia, de "limpeza étnica", algo que o Azerbaijão nega enfaticamente, chegando, inclusive a pedir aos armênios que permaneçam em Nagorno-Karabakh.

De maioria armênia e cristã, Nagorno-Karabakh se separou do Azerbaijão, de maioria muçulmana, após a desintegração da União Soviética. Desde então, os armênios desse território, que contaram com o apoio da vizinha Armênia, estiveram em conflito com o poder do Azerbaijão e travaram duas guerras: uma, entre 1988 e 1994, e a última, no final de 2020.