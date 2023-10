Europa se reúne em Granada com Azerbaijão como grande ausente

Duas semanas após a ofensiva das forças azerbaijanas que obrigou quase toda a população armênia a fugir da autoproclamada república de Nagorno-Karabakh, o formato parecia ideal para um encontro de cúpula.

Mas na quarta-feira, irritado com as demonstrações europeias de de apoio à Armênia, Ilham Aliyev anunciou que não viajaria a Granada. Uma fonte do governo de Baku criticou o que chamou de "ambiente anti-azerbaijano",

O primeiro-ministro da Armênia, Nikol Pashinian, confirmou presença em Granada e expressou decepção com a ausência de Aliyev.

A invasão russa da Ucrânia também estará na agenda. As potências europeias pretendem reafirmar o apoio a Kiev, no momento em que a crise política nos Estados Unidos provoca dúvidas sobre a continuidade do apoio americano.

Zelensky anunciou sua prioridade, "fortalecer a defesa aérea" ucraniana, e espera obter acordos sobre o tema.

O objetivo da CPE, idealizada pelo presidente francês, Emmanuel Macron, é reunir mais países que apenas os que integram a União Europeia: além dos 27 membros do bloco, outras 20 nações foram convidadas para o terceiro encontro de cúpula.