Inundações na Índia deixam 14 mortos e mais de 100 desaparecidos

As Forças Armadas tentam restabelecer as conexões telefônicas e transportar "ajuda médica aos turistas e moradores bloqueados", afirma um comunicado do governo local.

A área afetada, em uma região montanhosa e remota do Himalaia, fica perto das fronteiras com Nepal e China.

A inundação foi provocada pela cheia do lago Lhonak, que fica na base de uma geleira nos picos nevados que cercam a Kangchenjunga, terceira maior montanha do mundo.

Uma torrente de água avançou rio abaixo, em um local que já estava em um momento de cheia, devido às monções, o que atingiu uma barragem e arrastou casas e pontes, provocando "grave destruição", segundo um comunicado do governo.

As rodovias foram danificadas, e 14 pontes desabaram na região. O Exército informou que quatro distritos do estado foram atingidos.

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, afirmou que as pessoas afetadas receberão "todo o apoio possível".