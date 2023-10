Mãe de adolescente em coma é presa no Irã, denuncia ONG

Shahin Ahmadi, mãe da jovem, foi presa pelas forças de segurança perto do hospital e levada a um local desconhecido.

A televisão privada Iran International TV, afirmou que a mãe da jovem foi presa após protestar contra as restrições de visita ao hospital.

Na segunda-feira, a agência de notícias oficial, Irna, afirmou que a jovem perdeu a consciência no domingo após uma queda no metrô e o diretor-geral desse sistema de transporte, Masood Dorosti, negou qualquer "desentendimento verbal ou físico" entre a adolescente "e passageiros ou empregados do metrô".

Na quarta-feira, Alemanha e Estados Unidos expressaram sua preocupação com o caso da adolescente iraniana em coma.

"No Irã, uma jovem volta a lutar por sua vida, apenas porque seu cabelo era visto no metrô. É intolerável", escreveu a ministra alemã das Relações Exteriores, Annalena Baerbock, no X, antigo Twitter.

Por sua vez, o enviado especial americano para o Irã, Abram Paley, afirmou na mesma rede que Washington estava "impactada e preocupada devido a informações de que a chamada polícia da moral iraniana agrediu" a jovem.