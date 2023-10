Mulheres buscam protagonismo no pujante futebol saudita

As jogadoras sauditas encarnam as mudanças atuais no reino conservador, que busca se abrir para o mundo enquanto pretende reduzir sua dependência do petróleo, do qual é o primeiro exportador do mundo.

As mulheres conquistaram novos direitos no país do Golfo, como o de poder dirigir e tirar um passaporte sem a autorização de um tutor homem.

Mas os defensores dos direitos humanos continuam denunciando as discriminações das quais elas são vítimas e a repressão contra as vozes críticas.

Um documentário disponibilizado no mês passado na plataforma de streaming da Fifa acompanhou os passos das jogadoras sauditas, no âmbito da nova estratégia de investimentos massivos do país no campo esportivo.

A promoção do futebol saudita está, no entanto, longe de gerar unanimidade. As negociações deste ano sobre um eventual patrocínio à Copa do Mundo pelo Ministério do Turismo saudita renderam críticas dos co-organizadores do torneio disputado na Nova Zelândia e Austrália, assim como da estrela da seleção americana Alex Morgan, antes de a Fifa anunciar em março que nenhum acordo tinha sido fechado.

Para Monika Staab, primeira treinadora da seleção saudita e hoje diretora técnica, as críticas nem sempre são fundadas.