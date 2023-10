Nove militares são acusados no Uruguai por emblemático caso da ditadura

Nesta quinta-feira, Javier García, ministro da Defesa do governo de centro-direita de Luis Lacalle Pou, recordou que Castellá havia sido "destituído" pelo governo anterior da esquerdista Frente Ampla como presidente do Supremo Tribunal Militar.

"Pedimos (em 2021) imediatamente a renúncia ao cargo (do agora acusado). Não podia presidir a Justiça Militar quem havia participado do "interrogatório" do doutor Roslik", declarou García a jornalistas.

Em 1984, em meio ao processo com o objetivo de recuperar a institucionalidade democrática no país, o caso Roslik gerou forte impacto. A Justiça Militar condenou Cubarrere à época, apontado como responsável pela operação, por abuso de autoridade e homicídio doloso. Ficou preso por quatro meses e 18 dias, segundo o Sitios de Memoria Uruguay.

A Promotoria de Lesa Humanidade solicitou a reabertura do caso Roslik em 2018 a pedido da viúva do médico, Mary Zavalkin, e o filho de ambos, Valery.

