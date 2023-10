Obras devolvidas a herdeiros de vítima do Holocausto serão leiloadas nos EUA

Seis obras de arte roubadas pelos nazis e devolvidas aos herdeiros do seu dono, um judeu austríaco, serão leiloadas em Nova York em novembro, anunciou nesta quinta-feira (05) a casa Christie's.

Autoridades de Nova York anunciaram no último dia 20 que instituições importantes, entre elas o Museu de Arte Moderna de Nova York, haviam concordado em devolver sete obras do artista expressionista austríaco Egon Schiele à família de Fritz Grunbaum, artista de cabaré e colecionador de arte que morreu no campo de concentração de Dachau em 1941.

Três das obras, avaliadas em até US$ 2,5 milhões cada, serão leiloadas em 9 de novembro, e outras três, dois dias depois, como parte das vendas de outono da Christie's.