Passagem do tufão Koinu por Taiwan deixa um morto

O tufão Koinu deixou pelo menos um morto no sul de Taiwan, nesta quinta-feira (5), e castigou a ilha com chuvas torrenciais e ventos recordes.

Koinu atingiu a costa no Cabo Eluanbi, o mais ao sul da ilha, nesta quinta de manhã, e foi-se enfraquecendo à medida que avançava pelo Estreito de Taiwan, de acordo com a Administração Meteorológica Central.

As autoridades informaram que uma senhora de 84 anos morreu em sua casa na cidade de Taichung, no oeste do país, após ser ferida por vidros quebrados pelo vento.