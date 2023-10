Rússia diz que derrubou oito drones ucranianos

As forças russas destruíram oito drones ucranianos no oeste do país, sem relatar feridos ou danos, um dia após um ataque mortal da Rússia contra a vila ucraniana de Groza, perto da linha de frente, informaram as autoridades nesta sexta-feira (noite de quinta, 5, em Brasília).

O Ministério da Defesa russo indicou que a tentativa de ataque com drones contra Belgorod e Kursk ocorreu na noite de quinta-feira.

"A tentativa do regime de Kiev de realizar um ataque terrorista com drones contra objetos no território da Federação Russa foi impedida", afirmou o ministério no Telegram.