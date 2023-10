Rússia instalará base naval em região separatista da Geórgia

A Geórgia condenou o anúncio, que considera uma "violação flagrante" de sua soberania e integridade territorial.

"Esta é uma nova provocação que tenta legitimar a ocupação ilegal da Abkhaazia", destacou o ministério georgiano das Relações Exteriores, que também se declarou "preocupado".

As relações entre Rússia e Geórgia são complexas. Os dois países protagonizaram uma guerra, curta mas extremamente violenta, em 2008 devido às tensões provocadas pela vontade da Geórgia de estabelecer uma aproximação com o Ocidente.

O atual governo georgiano, que nega ser pró-Moscou, adotou uma posição mais flexível a respeito da Rússia, o que levou a oposição a acusar o Executivo de desejar uma aproximação do Kremlin, o que gerou uma crise política.

Após o conflito de 2008, Moscou reconheceu a independência de dois territórios separatistas do norte do país, Abkhazia e Ossétia do Sul, onde o país tem presença militar atualmente.

Aslan Bzhania, que deve ter uma reunião com presidente russo, Vladimir Putin, esta semana, declarou que o objetivo do acordo é melhorar as capacidades de defesa tanto da Rússia como da Abkhazia.