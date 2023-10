Três médicos são executados no Rio de Janeiro

Uma das vítimas, Diego Ralf Bomfim, de 35 anos, era irmão da deputada federal Sâmia Bomfim, do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), e cunhado do deputado Glauber Braga, representante do partido pelo Rio de Janeiro.

Esta agremiação era a mesma de Marielle Franco, vereadora assassinada em 2018, supostamente por suas ações contra as milícias na capital carioca.

Segundo a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), a polícia está investigando as mortes de Marcos de Andrade Corsato, Perseu Ribeiro Almeida e Diego Ralf de Souza Bomfim, para apurar a autoria e a motivação do crime.

"Em face da hipótese de relação com a atuação de dois parlamentares federais, determinei à Polícia Federal que acompanhe as investigações sobre a execução dos médicos no Rio", informou o ministro de Justiça e Segurança, Flávio Dino, em sua conta na rede social X (antigo Twitter).

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva também se manifestou na mesma plataforma.

"Recebi com grande tristeza e indignação" pela "execução" dos médicos, disse ele, prestando sua solidariedade aos deputados e aos familiares das vítimas.