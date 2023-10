Vini Jr. presta depoimento sobre caso de racismo em jogo contra o Valencia

De acordo com a imprensa local, que cita fontes próximas ao caso, Vini Jr. declarou à juíza que se sentiu "ofendido" pelos insultos que recebeu no estádio do Valencia neste dia e confirmou que as agressões ocorreram "por causa de sua cor de pele", acrescentaram estes meios.

O atacante do Real Madrid foi alvo de insultos racistas na partida contra o Valencia em 21 de maio, que terminou com a derrota dos merengues por 1 a 0.

O jogo foi paralisado por vários minutos, e o jogador confrontou alguns dos supostos autores, os quais apontou na arquibancada.

"Não foi a primeira vez, nem a segunda e nem a terceira. O racismo é normal na La Liga. O campeonato que já foi de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano e Messi, hoje é dos racistas", disse ele em suas redes sociais após o ocorrido.

"Mas eu sou forte e vou até o fim contra os racistas", acrescentou.

Como resultado, o tribunal número 10 de Valencia abriu uma investigação por um suposto crime de ódio, após denúncias do Ministério Público espanhol e da La Liga.