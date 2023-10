Amazon lança seus dois primeiros satélites de teste para fornecer Internet

"Vamos aprender muito, independentemente do resultado da missão", acrescentou.

A Amazon, gigante de vendas online fundada pelo bilionário americano Jeff Bezos, planeja pôr em órbita uma constelação de 3.200 satélites nos próximos seis anos.

Os dois protótipos lançados nesta sexta-feira serão retirados da órbita e vão se desintegrar na atmosfera terrestre ao final da missão.

O foguete ULA deve propulsar os satélites até 500 quilômetros de altitude.

Em seguida, serão realizados testes de contato com a Terra e de revisão dos instrumentos.

Os primeiros satélites operacionais do Projeto Kuiper serão lançados no início de 2024, segundo a Amazon, que espera realizar os primeiros testes com clientes no final do próximo ano.