Ampliação de muro fronteiriço 'é medida publicitária', diz presidente do México

A ampliação do muro fronteiriço anunciada pelos Estados Unidos é "uma medida publicitária" com conotação eleitoral, que, possivelmente, não irá se concretizar, disse, nesta sexta-feira (6), o presidente do México, Andrés Manuel López Obrador.

Essa foi a impressão de Obrador após a conversa que teve ontem sobre migração e tráfico de drogas com uma delegação americana liderada pelo secretário de Estado, Antony Blinken, na Cidade do México.

"Mais do que tudo, é uma medida publicitária, porque estamos falando em 3.180 km de fronteira, começaram a construir o muro há 40 anos e só fizeram cerca de 1.200 km", disse López Obrador. "Quando irão terminar? É propaganda pura. Cada presidente dos Estados Unidos, com todo o respeito, seja republicano ou democrata, faz a sua parte para cair nas graças dos americanos", acrescentou o mexicano, que discutiu o assunto com Blinken.