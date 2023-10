Ataque russo com mísseis deixa um morto e 23 feridos no leste da Ucrânia

"Dois edifícios residenciais foram danificados, e um edifício residencial de três andares foi destruído", acrescentou.

O governador regional, Oleg Sinegubov, relatou 23 feridos, incluindo um bebê de 11 meses.

A polícia disse pouco depois que os prédios foram atingidos por dois mísseis balísticos Iskander.

Um fotógrafo da AFP no local viu o que parecia ser o fragmento de um desses mísseis no fundo de uma cratera, em uma rua do centro da cidade. Ao redor, vários veículos civis estavam virados, ou queimados.

Igualmente, a Rússia lançou uma nova série de ataques noturnos com drones contra diferentes alvos no centro, nordeste e sul da Ucrânia.

Kiev disse ter abatido 25 dos 33 drones Shahed lançados, sem especificar quais alvos foram atingidos pelos outros oito aparelhos.