Nobel da Paz sai para iraniana Narges Mohammadi, ícone da luta pela liberdade das mulheres

O Prêmio Nobel da Paz foi atribuído, nesta sexta-feira (6), à defensora iraniana dos direitos das mulheres Narges Mohammadi, atualmente presa em Teerã.

A ativista e jornalista de 51 anos foi premiada "por sua luta contra a opressão das mulheres no Irã e por sua luta para promover os direitos humanos e a liberdade para todos", disse a presidente do Comitê Norueguês do Nobel, Berit Reiss-Andersen, em Oslo.

"Sua corajosa luta teve um tremendo custo pessoal. No total, o regime prendeu-a 13 vezes, condenou-a em cinco ocasiões e sentenciou-a a um total de 31 anos de prisão e 154 chicotadas", acrescentou Reiss-Andersen.