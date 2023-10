Desmatamento na Amazônia caiu 59% em setembro

O desmatamento na Amazônia brasileira caiu 59% em setembro em relação ao mesmo mês do ano passado, mantendo a tendência registrada nos últimos meses, conforme dados oficiais divulgados nesta sexta-feira (6).

A destruição da maior floresta tropical do planeta em território brasileiro foi de 590,3 km2 no mês passado, ante os 1.454,7 km2 desmatados em setembro de 2022, segundo o sistema de vigilância por satélite DETER do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Os dados confirmam a tendência de redução do desmatamento na Amazônia, coincidindo com os primeiros meses do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.