Dezoito migrantes de Venezuela e Haiti morrem em acidente rodoviário no México

Pelo menos 18 migrantes da Venezuela e do Haiti morreram em um acidente rodoviário no estado mexicano de Oaxaca (sul), nesta sexta-feira (6), informou o Ministério Público do estado.

"O acidente rodoviário deixou um balanço preliminar de 18 mortos (duas mulheres, 13 homens e três crianças), todas e todos originários de Venezuela e Haiti", informou este órgão em um comunicado sobre o ocorrido, que também deixou 27 feridos.

O acidente aconteceu por volta das 5h locais (08h em Brasília), quando o ônibus em que os estrangeiros viajavam perdeu o controle e capotou na rodovia que liga as cidades de Oaxaca e Cuacnopalan, no estado vizinho de Puebla (centro), afirmou o Ministério Público.