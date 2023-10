Dezoito migrantes de Venezuela e Haiti morrem em acidente rodoviário no México

Pelo menos 18 migrantes da Venezuela e do Haiti morreram em um acidente rodoviário no estado mexicano de Oaxaca (sul), nesta sexta-feira (6), que também deixou 27 feridos, informou o Ministério Público deste estado.

"O acidente rodoviário deixou um balanço preliminar de 18 mortos (duas mulheres, 13 homens e três crianças), todas e todos originários de Venezuela e Haiti" e tentavam chegar à fronteira com os Estados Unidos, informou este órgão em um comunicado.

Um boletim do Instituto Nacional de Migração (INM) informou, por sua vez, que viajavam no veículo 55 estrangeiros e que entre as vítimas também há cidadãos peruanos.