EUA: desemprego estável, mas contratações disparam

O desemprego se manteve estável nos Estados Unidos em setembro, embora a criação de vagas tenha disparado inesperadamente, um fator de pressão para o Federal Reserve (Fed, Banco Central dos EUA), que tenta arrefecer a economia por meio de aumentos das taxas de juros.

A economia dos EUA criou 336 mil empregos no mês passado, muito mais do que em agosto e acima das expectativas dos analistas, informou o Departamento do Trabalho.

Os setores de lazer e hotelaria, saúde, serviços técnicos, profissionais e científicos e assistência social foram os principais contratantes, assim como o setor público (educação e administrações locais), especificou o Departamento do Trabalho.