EUA 'preocupado' após ordem de prisão da Venezuela contra opositor Guaidó

Os Estados Unidos e cerca de cinquenta países reconheceram Guaidó em 2019, quando ele liderava o Parlamento, como presidente interino da Venezuela, de onde milhões de habitantes fugiram devido à dura crise econômica que assola o país latino-americano.

Guaidó falhou em sua tentativa de derrubar Maduro, herdeiro político do falecido Hugo Chávez (1999-2013) e apoiado pela Rússia, Cuba e China. A oposição venezuelana encerrou seu papel como presidente interino no final do ano passado, medida que entrou em vigor no início deste ano.

O procurador-geral da Venezuela, Tarek William Saab, anunciou na quinta-feira que, além do mandado de prisão, emitiu um alerta vermelho da Interpol para capturar o opositor, por acusações como lavagem de dinheiro, entre outras.

Os Estados Unidos haviam colocado Guaidó encarregado das receitas das vendas de petróleo venezuelano.

Guaidó denunciou as acusações contra ele como "propaganda" para enfraquecer a oposição antes das próximas eleições primárias, onde planejam escolher o candidato que enfrentará Maduro nas eleições presidenciais de 2024.