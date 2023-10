Há 50 anos, 'fiasco total' marcou a entrega do Nobel da Paz

Menos conhecido, Le Duc Tho também se apresentava como uma figura rígida e organizou a invasão do Vietnã do Sul dois anos mais tarde. Ele foi o primeiro ? e até então o único ? a rejeitar um Nobel da Paz.

"Quando o Acordo de Paris sobre o Vietnã for respeitado, as armas forem silenciadas e a paz for verdadeiramente restaurada no Vietnã do Sul, considerarei aceitar o prêmio", disse ele em um telegrama.

Temendo ser recebido com protestos, Kissinger convocou uma reunião da Otan para receber o prêmio em Oslo. Após a queda de Ho Chi Minh para as tropas do Vietnã do Norte em 1975, tentou devolver o prêmio ao comitê, que o rejeitou.

De acordo com Olav Njølstad, atual diretor da premiação, os documentos desclassificados após cinco décadas de confidencialidade sugerem que o comitê esperava dar um impulso ao Acordo de Paris para promover uma paz duradoura. Também considerava que a restauração da paz no Vietnã teria reduzido as tensões entre Ocidente e Oriente e colocado fim à Guerra Fria.

No entanto, em uma conversa com a AFP, Olav Njølstad reconheceu dias atrás que foi um erro.

"Tendo a pensar que foi uma má decisão. Em geral, não é uma boa ideia conceder prêmios a pessoas que lideraram uma guerra", disse o diretor.