Justiça britânica se declara 'incompetente' no caso do rei emérito Juan Carlos e sua ex-amante Corinna

A juíza decidiu a seu favor nesta sexta-feira, embora Larsen, em seu comunicado, deixe a porta aberta a novas ações judiciais.

"A intimidação e o assédio contra mim e meus filhos continuam e visam a me derrubar por completo. Juan Carlos usou todo o seu arsenal para me esmagar, e o alcance do seu poder é imenso. Estou considerando todas as opções", disse a dinamarquesa.

Entre outros ataques, Larsen denunciou a "entrada ilegal" em suas casas, "a perfuração de um buraco na janela de seu quarto enquanto dormia", em 21 de junho de 2017, e tiros disparados contra suas câmeras de segurança, em 14 de abril de 2020.

- Possível apelação -

A juíza reconheceu que Larsen "tem um relato que deseja prestar sobre sua história pessoal e financeira com o acusado, e sobre os danos que causou à sua paz de espírito e bem-estar pessoal, e à sua vida empresarial, social e familiar".

Mas a juíza acrescenta que "a única questão, para mim, é se a demandante pode obrigar o acusado a dar sua versão dos fatos ao Tribunal Superior. A minha conclusão, no estado atual das coisas, é que não pode".