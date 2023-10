Kelce, estrela da NFL, afirma gostar de rumores com Taylor Swift

A estrela da NFL Travis Kelce disse nesta sexta-feira (6) que se sente "no topo do mundo" enquanto navega por um novo nível de popularidade desde que começaram os rumores sobre um suposto romance com a ícone pop Taylor Swift.

A aparição da cantora nos dois últimos jogos do Kansas City Chiefs - em casa contra o Chicago Bears e no domingo contra o New York Jets - mobilizou sua legião de fãs e a NFL aproveitou o que chamou de um "momento cultural pop".

Kelce, cujos comentários sobre os supostos encontros com Swift se limitaram a conversas com seu irmão Jason em seu famoso podcast "New Heights", falou com jornalistas na sede de treinamento dos Chiefs e disse que estava feliz por navegar essa onda de popularidade.