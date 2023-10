Mais de 500 migrantes chegam às Canárias em 24h em seis embarcações

Seis embarcações com 518 migrantes, todos vivos, chegaram ao arquipélago espanhol das Ilhas Canárias nas últimas 24 horas, após percorrerem uma das rotas migratórias mais perigosas do mundo, informou o serviço espanhol de Resgate Marítimo nesta sexta-feira (6).

Estas novas chegadas ocorrem ao mesmo tempo que os líderes europeus se encontram reunidos em Granada, no sul de Espanha, para abordar a espinhosa questão da migração, incluída na agenda após uma nova onda de migrantes à ilha italiana de Lampedusa.

Segundo uma porta-voz de Resgate Marítimo, três embarcações com 275 pessoas a bordo foram atendidas na ilha de El Hierro, no sudoeste do arquipélago. Outras duas canoas chegaram à ilha de Tenerife, e mais uma, à Gran Canaria.