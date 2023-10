'Mudança no Irã é irreversível', disse Mohammadi, vencedora do Nobel da Paz

Ela criticou duramente a política dos países ocidentais para com o Irã, porque "não reconheceram as forças e líderes progressistas do Irã e aplicaram políticas destinadas a perpetuar o sistema autoritário religioso no Irã".

Mohammadi lembrou que, hoje, cumpre uma pena combinada de 10 anos e nove meses de prisão, além de ter sido condenada a 154 chicotadas. Também há cinco processos abertos contra ela por suas atividades na prisão.

- "Um coração que se dilacera" -

"Praticamente não tenho nenhuma perspectiva de liberdade", afirmou a ativista iraniana, que diz "manter a esperança de ver a luz da liberdade e ouvir sua voz", enquanto organiza debates no pavilhão feminino de Evin.

Este "é um dos pavilhões de presas políticas mais ativos, resistentes e alegres do Irã", acrescentou a agora premiada, que se disse "orgulhosa" das cerca de 600 mulheres, com as quais compartilhou a detenção durante seus períodos atrás das grades.

"A prisão sempre foi o coração da oposição e da resistência no Irã e, para mim, também encarna a essência da vida em toda sua beleza", afirmou a nova Prêmio Nobel da Paz.