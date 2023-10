Novo bombardeio na Ucrânia deixa dois mortos, um dia após massacre de civis

Ao ser questionado sobre o bombardeio, o Kremlin afirmou que o governo russo ataca apenas "alvos militares", e não civis.

"Estas duas atrocidades provam que o apoio mundial à Ucrânia deve ser mantido e reforçado. Enfraquecê-lo levaria apenas a mais crimes de guerra deste tipo", defendeu o ministro ucraniano das Relações Exteriores, Dmitro Kuleba, nesta sexta.

Seu apelo coincide com um momento de crise política nos Estados Unidos, que poderá levar a uma redução das ajudas (militar e econômica) para essa antiga república soviética - uma possibilidade que preocupa Kiev e seus aliados ocidentais.

Também hoje, de madrugada, foram reportados ataques de drones no centro, no nordeste e no sul da Ucrânia. As autoridades locais afirmaram terem derrubado, durante a noite, 25 dos 33 drones Shahed, de fabricação iraniana, enviados da Rússia para seu território.

O governador da região de Odessa (sul), Oleg Kiper, disse que um depósito de grãos na cidade portuária de Izmail foi danificado por drones e que nove caminhões foram incendiados. O porto de Izmail, às margens do Danúbio, costuma ser alvo de ataques russos. A Ucrânia usa essa infraestrutura para exportar seus produtos agrícolas, em particular trigo.