Presos mortos no Equador eram suspeitos de envolvimento na morte de candidato à presidência

Os seis presos que morreram nesta sexta-feira (6) em uma prisão do Equador tinham nacionalidade colombiana e envolvimento no assassinato do candidato à presidência Fernando Villavicencio, informou o órgão estatal encarregado das prisões (SNAI).

"As seis pessoas privadas de liberdade mortas" na prisão Guayas 1, localizada na cidade de Guayaquil, "eram de nacionalidade colombiana e foram acusadas pelo assassinato do ex-candidato Fernando Villavicencio", apontou a entidade.

As mortes ocorreram durante "distúrbios" em uma prisão na cidade portuária de Guayaquil, no sudoeste do Equador, que tem sido um dos cenários de massacres entre detentos que resultaram em mais de 430 mortes desde 2021, informaram autoridades.