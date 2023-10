Rússia anuncia chegada da China do primeiro navio por rota marítima ártica

A Rússia anunciou, nesta sexta-feira (6), a chegada da China de um primeiro navio pela "Rota Marítima do Norte", que liga a Ásia à Europa através do Ártico, uma das grandes esperanças de Moscou para desenvolver seu comércio internacional.

"Hoje, um primeiro navio chegou à região de Kaliningrado pela Rota do Mar do Norte", disse o governador regional, Anton Alijanov no Telegram, sem especificar o conteúdo da carga.

As fotos divulgadas por ele mostram um porta-contêineres chamado "Newnew polar bear".