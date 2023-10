Síria enterra seus mortos após ataque contra academia militar

Uma mulher, vestida de preto, chorava a perda do filho.

"Não vá, querido!", gritava. "Este sonho não é bom para você".

Em vídeos publicados nas redes sociais, vítimas são vistas caídas no chão, e vários feridos pedem socorro durante o ataque, em meio ao caos e com tiros ao fundo.

O Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH), uma ONG sediada no Reino Unido que tem uma rede de observadores no terreno, reportou um número de vítimas superior ao das autoridades: 123 mortos, incluindo 54 civis, e pelo menos 150 feridos.

O ministro sírio da Defesa, Ali Mahmud Abbas, assistiu ao primeiro funeral, de cerca de 30 pessoas, entre militares e civis. As autoridades declararam três dias de luto no país.

Até o momento, nenhum grupo assumiu a autoria do ataque, mas o Exército sírio acusou, na quinta-feira, "organizações terroristas armadas", afirmando que o assalto foi realizado "com drones carregados de explosivos". A corporação prometeu "responder com firmeza".