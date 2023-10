Sobe para 40 total de mortos por cheia de lago glacial na Índia

O lago perdeu quase dois terços de seu tamanho, devido ao transbordamento, uma área equivalente a 150 campos de futebol, segundo imagens de satélite divulgadas pela Organização Indiana de Pesquisa Espacial.

Entre 2011 e 2020, as geleiras do Himalaia derreteram 65% mais rápido do que na década anterior, de acordo com um relatório publicado em junho pelo Centro Internacional para o Desenvolvimento Integrado de Montanhas (ICIMOD, na sigla em inglês).

"A principal causa é a mudança climática, e a situação vai piorar no futuro", disse à AFP Arun Bhata Shrestha, especialista em mudança climática do ICIMOD.

"Nenhuma das situações possíveis é boa", acrescentou. "Mesmo o cenário mais modesto mostra que (...) estes eventos de cheias de lagos glaciais serão muito prováveis".

A temperatura média na superfície da Terra aumentou quase 1,2°C, em comparação com a era pré-industrial, mas as regiões montanhosas estão aquecendo a uma taxa dez vezes superior, segundo climatologistas.