Tribunal da Colômbia rejeita arquivamento de caso contra Uribe

Esta é a terceira vez que um tribunal rejeita um pedido da promotoria para arquivar a investigação contra o ex-presidente (2002-2010), em meio a um processo com avanços e retrocessos iniciado em 2012.

Após a decisão, a promotoria tem seis meses para apresentar a acusação contra Uribe ou voltar a pedir o arquivamento do caso. Poderá ser o primeiro chamado de um ex-presidente a julgamento criminal na história do país por crimes puníveis com até oito anos de prisão.

