Arquivos de Pio XII alimentam debates sobre omissão do papa durante Holocausto

Os críticos de Pio XII o acusam, em particular, de nunca ter proferido as palavras contra as perseguições que se esperavam do líder de uma comunidade religiosa tão poderosa.

Entre os documentos que atestam que o Vaticano sabia da existência de campos de extermínio no final de 1942, está uma carta datada em 14 de dezembro, na qual um jesuíta alemão antinazista, Lothar König, menciona "o crematório" do campo de Belzec, na Polônia, ao secretário particular do papa, o alemão Robert Leiber.

- Longo caminho -

A principal contribuição dos últimos arquivos publicados menciona a reforma da Igreja em relação aos judeus após o Holocausto.