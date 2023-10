Assessor de líder supremo do Irã elogia 'orgulhosa' ação do Hamas contra Israel

Um assessor militar do líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, elogiou, neste sábado (7), a ofensiva "orgulhosa" realizada pelo grupo islâmico palestino Hamas a partir da Faixa de Gaza contra Israel, de acordo com um veículo da imprensa local.

Nós "apoiamos esta orgulhosa operação 'Dilúvio de Al-Aqsa' e estamos certos de que a frente de resistência também a apoia", declarou o general dos Guardiães da Revolução, Rahim Yahya Safavi, citado pela agência Isna.

O termo "frente de resistência" é usado no Irã para se referir aos movimentos palestinos, libaneses, sírios e outros grupos próximos ao Irã que se opõem a Israel.