Ataque ucraniano na região fronteiriça da Rússia deixa um morto

Uma pessoa morreu neste sábado (7) em um ataque ucraniano contra a região fronteiriça russa de Belgorod, disse o governador local, Viacheslav Gladkov.

"Esta manhã, as forças armadas ucranianas atacaram a cidade de Urazovo, distrito de Valuisk, com mísseis do tipo Grad", escreveu Gladkov no Telegram. "Uma pessoa morreu, um homem que estava na rua no momento do ataque", afirmou.

Da mesma forma, 14 casas e um veículo foram danificados.