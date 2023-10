Bangladesh enfrenta epidemia de dengue sem precedentes

Os médicos do Hospital Mugda, em Daca, na capital de Bangladesh, estão sobrecarregados. Três das dez alas do estabelecimento estão lotadas de pacientes com dengue, em uma epidemia sem precedentes no país.

Nupur Akter, de 21 anos, tenta alimentar sua irmã mais nova, Payel, mas a criança não tem apetite. A menina teve que ser hospitalizada às pressas há duas semanas devido a "tremores incontroláveis".

O jovem está atento a qualquer sinal de melhora, mas tem a impressão de que sua irmã está mais fraca.