Lula condena 'ataques terroristas' contra 'civis' em Israel

O Ministério das Relações Exteriores do Chile, em nome do governo do presidente Gabriel Boric, expressou em comunicado sua "condenação absoluta" aos ataques.

"Acompanhamos com grande preocupação o ataque terrorista contra Israel e nos solidarizamos com as vítimas", escreveu o chanceler chileno, Alberto van Klaveren, em suas redes sociais.

O governo peruano também condenou "energicamente os ataques terroristas perpetrados pelo grupo Hamas contra o Estado de Israel" e expressou sua solidariedade "com o povo israelense, as vítimas e seus familiares".

A chancelaria boliviana, por sua vez, em nome do governo de Luis Arce, divulgou um comunicado no qual expressa "sua profunda preocupação" com o ocorrido. "Fazemos um apelo urgente à paz, à redução da violência, à preservação da vida e dos direitos humanos", ressaltou.

