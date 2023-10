Diversos países condenam ataques de Hamas a Israel

- Egito -

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores egípcio pediu "tanto aos palestinos quanto aos israelenses que mostrem a máxima moderação" e alertou contra "o grave perigo da escalada em curso".

- Índia -

O primeiro-ministro indiano Narendra Modi declarou-se "profundamente comovido" com o ataque e expressou solidariedade com Israel.

- França -

O presidente francês Emmanuel Macron "condenou firmemente os atentados terroristas dirigidos atualmente contra Israel" e manifestou "plena solidariedade" com as vítimas. Paris também "reafirmou sua rejeição absoluta ao terrorismo e seu compromisso com a segurança de Israel".