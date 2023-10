Eclode guerra entre Israel e Gaza com combates terrestres e bombardeios

O exército "usará toda a sua força para destruir as capacidades militares do Hamas", que governa a Faixa de Gaza desde 2007, prometeu o premiê, instando os palestinos a sair do território.

"Vamos reduzir a ruínas (...) todos esses lugares onde o Hamas se esconde", declarou em um discurso transmitido pela televisão.

O Ministério de Energia ordenou o corte no fornecimento de eletricidade para o empobrecido enclave de 362 km², onde vivem 2,3 milhões de palestinos submetidos a um rigoroso bloqueio israelense desde 2007.

A escalada do conflito deixou "mais de 200 mortos" e 1.000 feridos do lado israelense, segundo o exército, que acusou o Hamas de cometer massacres contra civis em suas próprias casas. Já em Gaza, pelo menos 232 pessoas morreram e cerca de 1.700 ficaram feridas, de acordo com o Ministério da Saúde do enclave.

Os soldados palestinos reivindicaram e divulgaram imagens do sequestro de vários israelenses.

O exército israelense lançou ataques aéreos em Gaza durante a noite, enquanto militantes disparavam mísseis.