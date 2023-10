Espanha lança seu primeiro foguete privado

"O lançamento do Miura 1, o primeiro foguete com tecnologia 100% espanhola, foi um sucesso. Um marco que posiciona a I+D+I [pesquisa, desenvolvimento e inovação] da Espanha na vanguarda do transporte espacial", congratulou-se o presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, em uma mensagem na rede social X, antes conhecida como Twitter.

O foguete Miura 1, que fará um segundo voo, será utilizado para o desenvolvimento do Miura 5, um mini-lançador de 35 metros de altura e duas etapas projetado para colocar em órbita satélites com peso inferior a 500 quilos a partir de 2025 , segundo a empresa.

O Miura 5, cujo primeiro lançamento acontecerá no porto espacial europeu CSG em Kourou, na Guiana Francesa, em 2025, iniciará "atividade comercial em 2026", acrescentou a empresa, que insiste que 70% do design e tecnologia do Miura 1 "será transferido e integrado" no mini-lançador.

A PLD Space, que se prepara para passar à escala industrial com uma fábrica capaz de produzir 50 motores por ano e outra que pode fabricar entre cinco e seis foguetes por ano, planeia dois voos de demonstração em 2025 e a entrada no circuito comercial no ano seguinte.

