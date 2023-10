Hamas ameaça matar reféns em resposta a bombardeios israelenses contra Gaza

O movimento islâmico palestino Hamas ameaçou nesta segunda-feira (9) executar os 150 reféns capturados no sábado, primeiro dia de sua inédita ofensiva contra Israel, se o Estado judaico mantiver seus bombardeios contra a Faixa de Gaza.

A ameaça do Hamas, que controla o empobrecido enclave desde 2007, ocorre após Israel ordenar o "cerco total" deste território de 360 km² onde vivem mais de 2 milhões de palestinos.

As tensões também escalaram na fronteira norte de Israel, com o Líbano, onde militantes do Hezbollah trocaram disparos com as forças israelenses pelo segundo dia.