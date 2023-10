Israel e Gaza se enfrentam na sexta guerra em 15 anos

A Anistia Internacional acusou tanto Israel quanto o Hamas de cometerem "crimes de guerra".

- "Pilar defensivo" -

Em 14 de novembro de 2012, o exército israelense lança a operação "Pilar defensivo" contra os grupos armados em Gaza, que começa com o assassinato do chefe das operações militares do Hamas, Ahmad Jaabari.

Em oito dias de bombardeios, mais de 170 palestinos perdem a vida, uma centena deles civis, assim como seis israelenses, dos quais quatro civis.